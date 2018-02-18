انتشال شهيدين إثر قصف مدفعي شرق رفح وسلسلة غارات في القطاع

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم الاحد, جثماني شابين استشهدا جراء قصف اسرائيلي وقع الليلة الماضية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن جثماني الشابين وصلا إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار بمدينة رفح .

وأكد القدرة ان الشهيدين هما بسام محمد صباح"ابو غيث" 17 عاما وعبد الله أيمن ابو شيخة "17 عاما " وكلاهما من حي السلام شرق مدينة رفح.

وكانت طواقم الإسعاف تمكنت من نقل اثنين من المصابين مساء أمس فيما ظل مصير شاب آخر مجهولا حتى اللحظة.

وجاء انتشال الشهيدين بعد ليلة طويلة من القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وقت جددت الطائرات قصفها بعد منتصف الليل لموقع للمقاومة قرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة.

وتسود أجواء من التوتر في اعقاب القصف الاسرائيلي في ظل استمرار تحليق طائرات الاحتلال .

ومن جهة آخرى، قصفت طائرات الاحتلال لموقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في انحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قواته استهدفت 18 هدفا في قطاع غزة منذ الأمس.

وأكد مراسلنا، أن الاحتلال استهدف أراض بمنطقة "السودة" بحي الزيتون شرق مدينة غزة بـ 6 صواريخ، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل المحيطة بالمكان، دون وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال أيضاً موقع "صلاح الدين" التابع لكتائب القسام بصاروخ واحد قرب "نيتساريم" جنوبي مدينة غزة.

وأشار مراسلنا الى أن الاحتلال قصف موقع لكتائب القسام شرق خانيونس، وأراضي فارغة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدين للمقاومة شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ويأتي التصعيد "الإسرائيلي "بعد كمين العلم الفلسطيني الذي أدى الي إصابة 5 إسرائيليين 3 منهم بحالة خطيرة , وسط وصف صهيوني بأن حادث العلم هو الأخطر منذ حرب 2014 على قطاع غزة .