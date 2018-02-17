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حماس: المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 23:32 - 17 فبراير 2018
حماس حماس
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أكدت حركة حماس مساء السبت، ان المقاومة الفلسطينية لن تسمح بفرض أي معادلة جديدة على الأرض أو تصدير أزمات الاحتلال الداخلية وقضايا فساد قادته بالتصعيد ضد شعبنا.

وأوضحت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانون، أن تصدير الأزمات الداخلية سياسة فاشلة لن تكسر إرادة شعبنا.

وقال القانوع: "إن العدوان "الإسرائيلي" على شعبنا يأتي وفق الغطاء الأمريكي والقرارات الأخيرة والمقاومة".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات تجاه 6 اهداف في قطاع غزة ما أدى لإصابة مواطنين بجراح مختلفة وفقدان عدد من المواطنين شرق مدينة رفح.

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