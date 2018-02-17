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لجان المقاومة: عملية خانيونس رسالة مهمة على جهوزية المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 22:45 - 17 فبراير 2018
لجان المقاومة لجان المقاومة
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أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية البطولية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة تأتي في إطار الرد على توغلات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

واعتبرت اللجان في بيان مقتضب وصل "فلسطين اليوم" مساء السبت، العملية رسالة مهمة تؤكد جاهزية المقاومة وحضورها الفوري ويقظتها التامة في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني والرد على الاعتداءات "الإسرائيلية".

وشددت على أن "أي حماقة "إسرائيلية" تجاه القطاع سترتد على الاحتلال وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون لها الحق في الرد لردع العدو عن تمادي في جرائمه وعدوانه".

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