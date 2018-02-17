الاحتلال يطالب مستوطني غلاف غزة الاحتماء بالملاجئ

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جميع سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة بالفرار إلى الغرف المحصنة والملاجئ.

وبحسب الإعلام العبري فإن جيش الاحتلال طالب المستوطنين بالاحتماء داخل الغرف المحصنة خلال 15 ثانية من سماع صفارات الانذار.

وكانت صافرات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة بعد إقدام طيران الاحتلال على قصف مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي ذات السياق أكدت مصادر خاصة أن المقاومة الفلسطينية تمكنت مساء السبت من التصدي لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال إطلاق أرضية أجبرت الطائرات مضادات على اخلاء الأجواء خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر، أن المقاومة الفلسطينية استخدمت أسلحة ثقيلة تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي الذي اخترق الأجواء في سماء رفح جنوب القطاع ما أجبر الطائرات على المغدرة خشية من إصابتها.