دفاعات المقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال وتجبرها على مغادرة أجواء القطاع

أكدت مصادر خاصة أن المقاومة الفلسطينية تمكنت مساء السبت من التصدي لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال إطلاق مضادات أرضية أجبرت الطائرات على اخلاء الأجواء خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر، أن المقاومة الفلسطينية استخدمت أسلحة ثقيلة تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي الذي اخترق الأجواء في سماء رفح جنوب القطاع ما أجبر الطائرات على المغدرة خشية من إصابتها.

وفي ذات السياق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تمكن ‏المضادات الأرضية التابعة لها بالتصدي لطيران العدو الحربي أثناء إغارته على عدد من الأهداف في قطاع غزة.

وكانت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" شنت سلسلة من الغارات تجاه مواقع عسكرية في مدينة غزة وشمالها وفي مدينة خانيونس، إلا أن المدفعية "الإسرائيلية" قصفت أرضاً زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.