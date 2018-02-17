كيف وقع جنود الاحتلال في #كمين_العلم؟

كشفت صحيفة معاريف العبرية تفاصيل عملية تفجير العبوة الناسفة في جنود الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الصحيفة روت على لسان مراسليها العسكرييين أن مجموعة مشتركة من جنود الاحتلال ضمت جنود من سلاح الهندسة ووحدة جولاني وصلت المكان للتأكد من عدم وجود عبوة ناسفة في منطقة عُلق فيها علم فلسطين خلال التظاهرات التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة.

مع وصول جنود الاحتلال للمكان انفجرت العبوة التي كانت موضوعة داخل العلم، مما أدى إلى إصابة 4 جنود بينهم حالتان خطرتان، في عملية هي الأكثر خطورة على حدود غزة منذ عدوان عام 2014.

ومن بين المصابين ضابطان أحدهما في الهندسة الحربية، والآخر قائد فصيل بلواء النخبة "جولاني"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

الخبير في الشؤون العسكرية اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي قال إن عملية المقاومة على حدود غزة أعادت إلى الذاكرة عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان قبل عام 2000.

وأكد الشرقاوي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "هذه العمليات قادرة على استنزاف الاحتلال، أو فتح معركة جزئية معه، لتثبت المقاومة على الداوم أنها مقاومة غير مردوعة".

وأضاف: "الاحتلال أخذ رسالة محور المقاومة على محمل الجد، وظهر ضعفه بعد اسقاط الطائرة من قبل الجيش السوري"، مستبعداً أن يُقدم الاحتلال على شن عدوان شامل على قطاع غزة، في ظل خشيته من فتح جبهات أخرى في الشمال.

وكان 4 من جنود الاحتلال أصيبو مساء اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في دورية لقوات الهندسة "الإسرائيلية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "إن 4 جنود أصيبوا بينهم حالتان خطرتان في التفجير الذي وقع قرب السياج الفاصل للقطاع".