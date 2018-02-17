شهاب: قطاع غزة ليست نزهة لجنود الاحتلال وحدوده أشواك

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن قطاع غزة ليست نزهة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" أو مزرعة لقادته بل أن حدود القطاع عبارة عن أشواك.

وقال شهاب في تغريدة له عقب العملية البطولية في خانيونس مساء السبت: "إن حدود قطاع غزة أشواك وبنادقها مشرعة وسواعد أبنائها تقذف الغضب في وجه الحصار والعدوان".

وشدد على أن المقاومة في غزة إبداع وتضحية وعنوان شعبها الصمود.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن مساء السبت إصابة 4 جنود "إسرائيليون" بجراح مختلفة بينهم إصابتين بحالة الخطر الشديد، نتيجة انفجار عدة عبوات ناسفة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وعلى الفور قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" مرصداً تابعاً لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي دون التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انفجار العبوات.