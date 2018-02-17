اصابتان في سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة في قطاع غزة

أصيب مواطنين اثنين بجراح مختلفة مساء السبت في استهداف مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" لمجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول إصابتين إلى مستشفى أبو يوسف النجار وصفت حالتهما بالخطيرة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح.

وقال مراسلنا: إن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شرق رفح مكونة من 6 أشخاص أعمارهم بين (15 إلى 20 عاماً) ما أدى لإصابة اثنين بحالة حرجة، وفقدان البقية حتى اللحظة".

ونقلاً عن الاعلام العبري، فـ"إن دبابة "إسرائيلية" أطلقت قذيفة تجاه 4 فلسطينيين شرق رفح حاولوا التسلل للأراضي المحتلة ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وفقدان أخر".

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شنت مساء السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "أن الطيران الحربي قصف 6 أهداف في قطاع غزة بينها نفق تابع للقماومة".

وأفاد مراسلنا بمدينة غزة أن الطيران الحربي استهدف مواقع "تونس واليرموك وأرض السودة وموقع صلاح الدين" شرق المدينة بعدة غارات.

وأوضح مراسلنا أن الطيران الحربي استهدف موقع تونس بصاروخين وأرض السودة بالقرب من الموقع بصاروخين أيضاً، فيما استهدف موقع اليرموك بـ 4 صواريخ، إضافة إلى موقع صلاح الدين بصاروخ واحد مما تسبب بأضرار مادية كبيرة".

وفي الشمال قال مراسلنا، ان الطيران الحربي استهدف أرضاً زراعية في جبل الريس شمال قطاع غزة.

أما في خانيونس جنوب القطاع استهدف الطيران الحربي موقعاً عسكرياً لكتائب القسام ومناطق مجاورة له ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" موقعاً عسكرياً شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت مجموعة من المواطنين أدت لإصابة اثنين بجراح مختلفة.