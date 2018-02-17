يديعوت: ضباط في جيش الاحتلال بين المصابين في تفجير شرق خان يونس

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن اثنين من المصابين في تفجير العبوة الناسفة شرق خان يونس هم ضباط كبار في جيش الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن من بين المصابين الأربعة ضابط كبير في لواء الهندسة القتالية وقد أصيب بصورة خطرة، فيما أصيب ضابط كتيبة في لواء جولاني بصورة طفيفة.

وفي سياق متصل قال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الاجتماع العسكري لقائد هيئة الأركان العسكرية غادي ايزنكوت مع كبار قادة جيش الاحتلال دون الافصاح عن نتائج تفاصيل.

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء اليوم إصابة أربعة من الجنود بينهم اثنان في حالة الخطر بانفجار عبوة ناسفة في دورية للجيش قرب السياج الأمني داخل الأراضي المحتلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.