نتنياهو يتوعد المقاومة ويصف تفجير خانيونس بالخطير

توعد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، المقاومة الفلسطينية بالرد على عملية التفجير شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واصفاً العملية بالخطيرة جداً.

وقال نتنياهو عقب العملية البطولية مساء السبت: "سنرد كما تقتضي الضرورة".

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن مساء السبت إصابة 4 جنود "إسرائيليون" بجراح مختلفة بينهم إصابتين بحالة الخطر الشديد، نتيجة انفجار عدة عبوات ناسفة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وعلى الفور قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" مرصداً تابعاً لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي دون التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انفجار العبوات.

واتهم الاعلام "الإسرائيلي" عقب العملية، الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس وراء العملية البطولية، رداً على عملية النفق التي وقعت بتاريخ (30 أكتوبر من العام الماضي) والتي راح ضحيتها قائد لواء الوسطى في السرايا و10 مجاهدين بينهم 2 من كتائب القسام.