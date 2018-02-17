ريفلين: لن نسكت على استهداف جنودنا على حدود غزة

قال رئيس رئيس الكيان الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رداً على إصابة 4 جنود على حدود قطاع غزة: "لن نسكت على استهداف جنودنا على حدود غزة الذين يعملون للحفاظ على أمن إسرائيل".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال اعترف بإصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة، بينهم حالتان خطرتان.

واعتبر "تال -ليف-رام" المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية أن عملية تفجير العبوة اليوم هو حدث غير عادي في السنوات الأخيرة.

وكشف عن تفاصيل العملية التي تمت عبر الاقتراب من السياج الفاصل واخفاء العبوة وتفجيرها مع عملية تصوير الحدث،

فيما ذكر المراسل العسكري للقناة الـ" 10" الإسرائيلية أور هيلر، أن جيش الاحتلال يحقق فيما إذا كانت الجهاد الإسلامي تقف وراء الهجوم واحتمال أن ذلك انتقاما لتدمير النفق في 30 تشرين الأول /أكتوبر.