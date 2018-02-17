إصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة شرق خانيونس

أصيب 4 من جنود الاحتلال مساء السبت، بانفجار عبوة ناسفة في دورية لقوات الهندسة "الإسرائيلية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "إن 4 جنود أصيبوا بينهم حالتان خطرتان في التفجير الذي وقع قرب السياج الفاصل للقطاع".

وأفاد مراسلنا شرق خانيونس أن انفجار سُمع دويه داخل الأراضي المحتلة تبعه دخول لسيارات إسعاف وطائرة هليوكبتر نقلت المصابين من جنود الاحتلال، ثم تبع ذلك على الفور قصف برج مراقبة تابع لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال استدعى قوات إضافية إلى مكان الانفجار خشية من وجود عبوات ناسفة أخرى في المكان.

فيما ذكر المراسل العسكري للقناة الـ" 10" الإسرائيلية أور هيلر، أن جيش الاحتلال يحقق فيما إذا كانت الجهاد الإسلامي تقف وراء الهجوم واحتمال أن ذلك انتقاما لتدمير النفق في 30 تشرين الأول /أكتوبر.

وقال هيلر: "تم تفجير عبوات من جميع الانواع ضد القوة العسكرية وهذه العملية هي الأخطر منذ انتهاء الحرب على غزة عام 2014.



