وفاة الناشطة الهولندية تيدراس المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني

توفيت الناشطة الهولندية "مارغريت تيدراس" عن عمرٍ يناهز تسعين عاماً، بعد رحلة نضال طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي ودفاعها عن الشعب الفلسطيني.

واعتُقلت الناشطة الهولندية 12 مرة في كل من السجون الهولندية والإسرائيلية بتهم مُلفقة تتعلق بـ"معاداة السامية".

وكانت آخر كلمات مارغريت وهي على سرير رحيلها في مستشفى أمستردام نطقتها بالعربية: "أريد أن أرى اللاجئين يحتفلون بالعودة".

وظلت الناشطة تيدراس تدافع عن قضايا الشعب الفلسطيني حتى أخر أيامها، حيث شاركت في التظاهرات والاعتصامات الأخيرة المنددة بقرار ترمب بشأن القدس وتضامنًا مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي.