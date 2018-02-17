الشيخ حبيب يتوعد "إسرائيل" بجيل قرآني لتحرير القدس

توعد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم مخططاته وأفكاره الاستيطانية والتهويدية خاصة في القدس المحتلة، بجيل فريد من نوعه يحفظ القرآن الكريم.

وأكد حبيب، أن الجيل القرآني الناشئ، سيسعى جاهداً لتحرير المسجد الأقصى المبارك من دنس المحتلين، قائلاً: "نستبشر خيراً عندما نسمع عن تخريج جيل جديد من حفظة أجزاء من كتاب الله عز وجل ليحمل لواء المقاومة والجهاد مجددا".

جاء ذلك خلال حفل تكريم اللجنة الدعوية في محافظة غزة أكثر من 200 طالب من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، في مسجد القزمري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحضور القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، والقيادي محمد الحرازين ومسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس، ورئيس جمعية اقرأ الخيرية عبد الفتاح حجاج، رئيس ملتقى دعاة فلسطين الشيخ عمر فورة، ونائبه الدكتور طاهر لولو إضافة إلى ثلة من الدعاة والمشايخ وأهالي الأطفال المكرمين في المنطقة.

وقال حبيب: بالقرآن الكريم تنهض الأمم وتنشأ الحضارات الراقية، فقبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة العربية تعيش في ظلمات وفساد كبير، وعندما جاء النبي بالقرآن الكريم نهضت الامة وتحول العرب من أمة جاهلة إلى أمة عالمة ومبدعة في كل مناحي الحياة".

وشدد حبيب، على أن الأمة العربية والإسلامية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص في أمس الحاجة إلى تعاليم الأجيال الصاعدة مبادئ الإسلام والأخلاق وتعزيز مفاهيم الإسلام العظيم في قلوب الأبناء والأجيال القادمة.

من جهته أشاد الشيخ عمر فورة، بتخريج فوج جديد لحفظة أجزاء من القرآن الكريم، مؤكداً أن الاستمرار في تخريج أفواج جديدة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم يدلل على أن الإسلام بخير رغم كل ما يجري من تشويه.

وهنأ الشيخ فورة الطلبة وذويهم بحفظ أجزاء من القرآن الكريم داعياً إياهم بالعمل على توعية الأطفال لمفاهيم الإسلام العظيم.

بدوره قال مسؤول اللجنة الدعوية في محافظة غزة رامز الحلبي: "إن اللجنة أعدت برنامجاً وخطة لتحفيظ الطلبة القرآن الكريم في مساجد غزة"، لافتاً إلى أن اللجنة تُكرم اليوم أكثر من 200 طالب حفظ ما بين (جزء إلى ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم) على مدار شهر واحد فقط.

وأوضح أن البرنامج أُعدً للاهتمام بالجيل الصغير من أجل بنائه خطوة خطوة ليحفظ ويتعلم تعاليم ومفاهيم الإسلام بالطريقة الصائبة.

بينما دعا الشيخ طاهر لولو، أهالي الطلبة بأن يُعلموا أبنائهم مفاهيم القرآن الكريم وليست الحفظ فقط، قائلاً: "لا قيمة لحفظ القرآن الكريم بدون أخلاق وتعليمهم مفاهيم الإسلام".

وفي نهاية الحفل كرمت اللجنة الدعوية المحفظين لجهودهم في خدمة مراكز التحفيظ، إضافة إلى تكريم الطلبة بجوائز عينية قيمة.





















