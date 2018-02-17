ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الأسير أشرف هوجي يتنسم عبير الحرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 17 فبراير 2018
بوسطة - اسرى بوسطة - اسرى
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد أشرف أحمد إبراهيم هوجي (38 عاماً)، وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة أربعة عشر عاماً.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت المحرر هوجي بتاريخ 17/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن الفعلي أربعة عشر عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أشرف هوجي ولد بتاريخ 04/09/1980م، وهو أعزب من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، وأمضى مدة اعتقاله متنقلا بين سجون الاحتلال والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.

 

متعلقات