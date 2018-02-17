الأسير أشرف هوجي يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد أشرف أحمد إبراهيم هوجي (38 عاماً)، وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة أربعة عشر عاماً.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلت المحرر هوجي بتاريخ 17/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن الفعلي أربعة عشر عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أشرف هوجي ولد بتاريخ 04/09/1980م، وهو أعزب من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، وأمضى مدة اعتقاله متنقلا بين سجون الاحتلال والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.