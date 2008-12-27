مصادر عسكرية إسرائيلية: العدد الكبير للمصابين يشير إلى أن مفعول المفاجأة تحقق

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "هدف الهجمات التي شنت في قطاع غزة كان مفاجأة حماس، والمهمة قد أنجزت بنجاح".

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن الغارات استهدفت "أهدافا سلطوية وعسكرية". وأضاف المسؤول أن "العدد الكبير للمصابين يشير إلى أن مفعول المفاجأة تحقق".

وأضاف المسؤول الرفيع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي "سنعمل إلى أن يصدر المستوى السياسي أمرا بوقف العمليات"، مؤكدا أن "الخطط العملياتية يتم المصادقة عليها بشكل مرحلي ويومي من قبل وزير الأمن ورئيس الحكومة".

وقال بيان عسكري إسرائيلي رسمي "إن عمليات القصف الواسعة طالت نحو 30 مقرا أمنيا وسلطويا في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الهجمات "جاءت ردا على تواصل إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل من قطاع غزة". وتابع البيان يقول إن "الأهداف التي استهدفت اختيرت على يد الاستخبارات خلال الشهور الأخيرة، وهي تشمل نشطاء إرهاب ومقرات قيادة، ومعسكرات تدريب ومخازن سلاح".

من جانبها قالت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان رسمي "يتوقع فترة اختبار غير سهلة وليست قصيرة تتطلب الإصرار والمتابعة حتى تحقيق التغيير المطلوب في الأوضاع في الجنوب". وأضاف البيان "العمليات ستتواصل وستتسع حسبما يتطلب وفقا لتقييمات الأوضاع التي تجريها القيادة العامة والمنظومة الأمنية".