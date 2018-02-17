إغلاق 4 نقاط سولار عشوائية ومصادرة 9000 لتر في الرام

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي، وبمساندة الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، 4 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية وصادرت 9000 لتر ومعدات ومضخات تعبئة في بلدة الرام بضواحي القدس.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، بأنه بتعليمات وتوجيهات قيادة جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، بمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة، وبمتابعة ومراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبمساندة ودعم الأمن الوطني، والارتباط العسكري، وشرطة ضواحي القدس، من إغلاق 4 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية، ومصادرة الكمية المذكورة ومعدات ومضخات لتعبئة الوقود .

يشار إلى أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات، حيث إن عملية الخلط والغش بمواد خطرة وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .

وأشار البيان، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة، مهيبا بالمواطنين ضرورة عدم التعامل او التعبئة من تلك النقاط والتبليغ عنها، لما يخدم المصلحة العامة وسلامتهم الشخصية بالاتصال على رقم الطارئ المجاني 132