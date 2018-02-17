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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الحكومة تسعى للاعتماد الذاتي

الحمد الله يصر على 3 قضايا كشرط لإتمام التمكين الكامل في غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:13 - 17 فبراير 2018
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدلله، اليوم، خلال كلمته في مشروع خط ناقل للمياه في قرية عقابا قضاء طوباس، أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس سعت وستسعى للمزيد من التقدم في المشاريع التطويرية في كافة مدن وقرى الضفة.

وأوضح أن الحكومة تسعى لحشد المزيد من الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، والتصدي للاحتلال للحفاظ على أرض فلسطين ومياهها وبيئتها، وقال: "لقد عقدنا مع المانحين في الوكالة الفرنسية لزيادة حصة الفرد من المياه، كما وسنقوم بإنشاء نظام لمعالجة الصرف الصحي".

وأضاف: "اليوم زودنا قرية عقابا بالمزيد من كميات المياه، وقبل أيام تم تزويد أيضاً ضاحية الرشيد قضاء طولكرم، وسيكون هناك المزيد من التطورات وتلبية الاحتياجات بإذن الله".

وأشار د. الحمدلله إلى انه لن يكون هناك أية أعمال كاملة من قبل المؤسسات حتى تتم المصالحة وإنهاء الانقسام، من خلال تمكين السلطة من تسلم مهامها في غزة وعودة الموظفين القدامى لعملهم، والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية.

وأوضح ان التمكين الكامل للحكومة في غزة بما فيها عودة الموظفين والسيطرة على المعابر وتسليم الجباية هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى حقيقة واقعة.

وأكد رئيس الوزراء أنه برغم الحصار المالي المفروض على فلسطين، إلا أن الحكومة تسعى للاعتماد الذاتي، وبلغت نسبة الاعتماد على الذات حتى هذه المرحلة 70%، مشيراً أنه ستعمل الحكومة حتى تصل للاعتماد الذاتي بشكل كامل.

 

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