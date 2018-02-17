صور.. سرايا القدس تنظم عرضاً عسكرياً جنوب القطاع

ضمن استعداداتها المتواصلة، نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر الخميس، عرض لموكب عسكري مُهيب شارك فيه المئات من المقاتلين وعدد من المركبات العسكرية وجنود سرايا القدس المدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وقذائف ال (أر. بي.جي).

وانطلق الموكب العسكري من منطقة غرب خان يونس "المعسكر"، باتجاه وسط البلد، ثم جاب العديد من الشوارع والمفترقات الرئيسية بالمحافظة، حيث استقبل سكان المحافظة المجاهدين بالدعاء أن يثبتهم الله جل في علاه ويشد أزرهم وينصرهم على من يُعاديهم، وأن يكتب النصر والتحرير لفلسطين كل فلسطين على أيديهم الطاهرة.

وحمل المشاركون في المسير العسكري صور الشهيد القائد محمود الحيلة "أبو هنادي"، وشهداء "نفق الحرية"، والرايات الجهادية.

ويأتي العرض العسكري في الوقت الذي يهدد فيه قادة الاحتلال الصهيوني بشن عدوان واسع على شعبنا الفلسطيني المرابط، وتأكيداً على مواصلة طريق الشهداء حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني العربي الاسلامي من دنس اليهود المغتصبين لأرضنا ومقدساتنا.





































