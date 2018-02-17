أبو مرزوق: أي مشروع يرفضه شعبنا لن يمر

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم السبت إن أي مشروع لن يمر ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه.

وأكد أبو مرزوق عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الشعب الفلسطيني ما توحد على برنامج سوى المقاومة.

وقال: "رغم كل محاولات إلغاء الهوية بالتهجير والتجنيس، والضغط والملاحقة للمجاهدين والمقاومين، وإشغال اللاجئين بلقمة عيشهم وتعليم أبنائهم، والحصار ولتضيق على من يكسر المعادلة، تخرج عهد وأجيال تفاجئهم".

ويطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتوافق الكل الفلسطيني على أنها "تصفية للقضية الفلسطينية".

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل / نيسان 2014، إثر رفض "تل أبيب" وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها شرقي القدس.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وسط استنكار عربي ودولي واسع.