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البرش: الشحنة الدوائية من رام الله لا تكفي إلا 20%

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:00 - 17 فبراير 2018
الصحة الصحة
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قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش، إن شحنة الأدوية التي وصلت من رام الله لا تلبي سوى 20% من احتياج الوزارة بغزة.

وأضاف البرش في تصريحات صحفية، أن أغلب ما جاء في الشحنة محاليل طبية، حيث تحتوي على 750 مشطاح منها 450 محاليل.

ويعاني قطاع غزة من أزمة في أكثر من ناحية على مستوى الصحة، فمن جهة عمال النظافة أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، ومن جهة النقص الشديد في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض، ومن جهة ثالثة النقص الشديد في الوقود اللازم لتشغيل غرف العمليات وبقاء المستشفى قيد العمل.

 

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