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أمريكا تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار لحزب الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:04 - 17 فبراير 2018
حزب الله حزب الله
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قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة ، إن السلطات الاتحادية وجهت اتهامات لثلاثة رجال بتصدير أجزاء طائرات دون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت في بيان أن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب أفريقيا في حين مازال سمير أحمد بيرو هاربا.

وقالت لائحة الاتهام إن الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.

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