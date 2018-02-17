القاهرة تستيقظ على فاجعة !

ألقى رجال المباحث في القاهرة القبض على مواطن مصري أنهى حياة زوجته بـ12 طعنة في الصدر، بسبب طلبها مصاريف المنزل.

وتمكن الأمن من القبض على المتهم، بعد تلقيهم بلاغًا من الأهالي بدائرة قسم شبرا الخيمة، يفيد بوجود جريمة قتل نتيجة خلافات زوجية بين المتهم "عماد.ب" (63 عامًا)، وهو موظف بشركة بترول على المعاش، وزوجته (49 عامًا)، والتي تعمل مدرسة في إحدى مدارس المنطقة.

واقتيد المتهم، عقب معاينة الجثة، إذ تبين "أن السيدة في العقد الرابع وبها 11 طعنة في منطقة الصدر والقلب وقطع في الوجه".

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بتشريح الجثة ودفنها.