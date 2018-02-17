حالة الطقس: أمطار متفرقة اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الإثنين

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً وباردا وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد غائماً إلى غائم جزئي وباردا وعاصفاً، وتبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين، يومي السبت والاحد من احتمال تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات.

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