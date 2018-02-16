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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نتانياهو في مرمى الاتهام مجدداً

شرطة الاحتلال بدأت تحقيقا سريا في الملف 4000

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:35 - 16 فبراير 2018
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة "الإسرائيلية" بدأت تحقيقا سريا في الملف (4000) المعروف باسم قضية (بيزك).

واوضحت القناة، ان التعامل مع هذه القضية نقل من هيئة الأوراق المالية "الإسرائيلية" إلى الشرطة التي بدأت بإجراء تحقيق سري في الملف المتورط فيه شخصيات مهمة ليست من رجال الأعمال فقط.

ووفقا للقناة، فإن التحقيق يدور حول تقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل لرجل الأعمال الشهير شاؤول أولفيتش مالك شركة (بيزك) مقابل تلقيه وزوجته وأسرته دعما إعلاميا كبيرا من موقع (واللا) العبري الذي يملكه أولفيتش.

واعتبرت القناة أن هذا الملف أقوى بكثير وسيكون فيه مفاجآت وقد يحدث ضجيجا وربما انفجارا في الوسط السياسي "الإسرائيلي" بسبب تورط شخصيات كبيرة فيه.

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