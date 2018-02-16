صعود الدرج يخفض ضغط الدم بعد سن الأمل

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن صعود الدرج قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة لدى السيدات بعد بلوغهن سن الأمل (انقطاع الطمث).

وأجرى الدراسة باحثون في جمعية أميركا الشمالية لدراسات سن اليأس، ونشرت بدورية "مينوبوز" (Menopause) العلمية.

وركز الباحثون في دراستهم على دور صعود الدرج في خفض ضغط الدم المرتفع لدى النساء بعد انقطاع الطمث (عادة من 45 إلى 55 عاما) الذي قد يرافقه ارتفاع في ضغط الدم وإمكانية الإصابة بالسكري، مما يمثل عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وراقب الباحثون مجموعتين من السيدات، الأولى استخدمت الدرج أربعة أيام أسبوعيا بمعدل حوالي 192 درجة يوميا، في حين لم تستخدم المجموعة الثانية الدرج.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي استخدمت الدرج انخفض لديها تصلب الشرايين وضغط الدم وزادت لديها قوة عضلات الساق مقارنة بالمجموعة الثانية.

وتعليقا على نتائج الدراسة قال المدير التنفيذي لجمعية أميركا الشمالية لدراسات سن اليأس الدكتور جوان بانكرتون "توضح هذه الدراسة كيف يمكن للتدخلات البسيطة في أسلوب الحياة مثل صعود الدرج أن تكون فعالة في منع أو تقليل الآثار السلبية لانقطاع الطمث وتقدم العمر على الجهاز القلبي الوعائي وعضلات الساق للنساء بعد سن اليأس".

وأضاف أن صعود الدرج يقدم فوائد مزدوجة لتحسين اللياقة القلبية وقوة عضلات الساق لدى النساء بعد سن اليأس دون الحاجة إلى مغادرة المنزل أو أي تكلفة مالية.

وأشار إلى أن هذه الرياضة توفر فوائد إضافية مثل الحد من خطر هشاشة العظام ومكافحة ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين.