ارتفاع نسب تلوث الهواء في الضفة الغربية

ذكر تقرير صادر عن وزارة البيئة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، أن نسبة تلوث الهواء في الضفة الغربية المحتلة سجّلت ارتفاعا ملحوظا وصفته بـ "الاستثنائي".

وجاء في التقرير، أن مسبّبات تلوّث الهواء الذي تزداد نسبته في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، ومنطقة الأغوار، تتركز بشكل أساسي على انتشار ذرات الرمل والغبار المنبعث من المناطق الصحراوية في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن المصانع "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، تعدّ من أكبر مسببات تلوث الهواء، إلى جانب الأخطار الصحية والبيئية الأخرى الناجمة عن نشاطها؛ حيث تنبعث منها كميات كبيرة من الملوثات في الأجواء، فضلا عن قيامها بصب مخلفاتها الكيماوية في الأراضي الفلسطينية، ما يتسبب في تلوثها وتدهور خصوبتها وإنتاجيتها.

وتقع فلسطين ضمن منطقة شرق البحر المتوسط الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وذلك بحسب تقرير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2014.

وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن تلوث الهواء يودي بحياة 6.5 ملايين شخص سنويا.