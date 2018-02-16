اصابة 23 مواطناً جراء المواجهات مع الاحتلال عند حدود غزة

أصيب 23 مواطنا في بجراح مختلفة في مواجهات اندلعت على عدة نقاط شرقي قطاع غزة، في الجمعة الـ 11 للمظاهرات الرافضة لقرار ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة إن من بين الإصابات حالة خطيرة برصاصة في الرأس لشاب خلال المواجهات شرق البريج وسط قطاع غزة.

واندلعت المواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، على السياج الفاصل شرق قطاع غزة، في مناطق "القرارة" شرقي مدينة خانيونس (جنوب)، و"ناحل عوز" شرق حي الشجاعية (شرق)، وشرق البريج (وسط)، وشرقي مخيم جباليا (شمال).

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان الفلسطينيون الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات سيارت.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى المدينة المحتلة.