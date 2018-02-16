"إسرائيل" تستعد لتدشين قطار تهويدي يربط بين تل ابيب بالقدس المحتلة

تواصل "إسرائيل" استعداداتها لتدشين قطار تهويدي يربط مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، على أن يتم ربطه في مرحلة لاحقة، بحائط البراق في حرم المسجد الأقصى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "تجري الاستعدادات لتدشين القطار في نيسان/ إبريل المقبل أو مطلع شهر أيار/ مايو، الذي بدأ العمل فيه قبل 9 سنوات".

وبينت الصحيفة أن الرحلة ستستغرق 28 دقيقة ما بين مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، لافتة إلى أنه "في المرحلة الأولى ستكون هناك رحلتان كل ساعة، وفي مرحلة لاحقة سيتم تسيير 4-6 رحلات كل ساعة".

وأشارت إلى أن القطار السريع يخترق أنفاقا ويمر على جسور للربط ما بين المدينتين، منوهة إلى أن وزارة المواصلات وسلطات القطارات "الإسرائيليتين" شرعتا بالعمل على المرحلة المقبلة من القطار، التي تربط محطته في القدس الغربية بالمحطة النهائية وهي حائط البراق، غربي المسجد الأقصى.

وأفادت الصحيفة أن المحطة النهائية ستحمل اسم "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" امتنانا على قراره الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ولم تذكر تفاصيل عن مسار الخط الجديد أو موعد افتتاح المحطة في منطقة حائط البراق.