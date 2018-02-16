اندلاع مواجهات مع الاحتلال في ارجاء الضفة المحتلة وغزة

اندلعت عقب صلاة الجمعة مواجهات كبيرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، في إطار الرفض الفلسطيني لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، واستخدم الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضدهم.

وأفادت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاصة في القدم خلال مواجهات في المزرعة الغربية قضاء رام الله، بعد توافد الأهالي لأداء صلاة الجمعة على أراضي بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أصيب الصحفي طارق خمايسة مصور فضائية النجاح في محافظة الخليل جراء إطلاق الاحتلال قنبلة صوت اتجاهه مباشرة.

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز والصوت لقمع المشاركين في الاعتصام الرافض للتوسع الاستيطاني في المزرعة الغربية برام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي مدينة القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية في بلدة العيساوية شمال المدينة، تزامنا مع وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة كفر حارس قضاء سلفيت، فيما خرجت مسيرة غاضبة في بلدة بيتا جنوب نابلس باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

واندلعت المواجهات بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ضد الاستيطان.

وفي قطاع غزة، انتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول السياج الحدودي استعداداً لمواجهة الشبان الفلسطينيين الذين يشتبكون معهم كل يوم جمعة عقب صلاة الجمعة.

يتبع ...