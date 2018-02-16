النائب العام يؤكد أنه سيعمل بكل استقلالية في قضية نتنياهو

قال ما يسمى بالنائب العام "الإسرائيلي" أفيخاي مندلبليت الخميس انه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام او عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.

وكانت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أوصت الثلاثاء باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة.

وقال افيخاي مندلبليت "لا اعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكني اعرف انه سيتخذ وفق الادلة والقانون فقط"، مؤكدا ان "لا أحد فوق القانون".

ومندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في شباط/فبراير 2016.

وكان نتنياهو دان عمل الشرطة التي اتهمها بالانحياز ضده. لكن مندلبليت اشاد بعمل الشرطة، وقال ان "التحقيق اجري في إطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر". ودان محاولات "زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة".

وبموجب الاجراءات الاسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا الى نتنياهو مرتبطا بالنائب العام. وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية. وقال خبراء قانونيون ان قراره قد يستغرق أشهرا.

واستجوبت الشرطة نتنياهو سبع مرات بعدما جمعت ادلة كافية لاتهامه في ملفين.

وفي القضية الاولى ضده، يشتبه بان نتنياهو وكذلك افرادا من عائلته تلقوا هدايا من بينها مثلا كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي. كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر بالاضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.

ومقابل هذه الهدايا حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبي كان سيؤمن عائدات كبيرة لميلتشان او سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة.

وفي القضية الثانية يشتبه بان نتنياهو حاول إبرام اتفاق مع صاحب "يديعوت احرونوت" ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.

ورفض نتنياهو الاربعاء دعوات الى استقالته بعد صدور توصية الشرطة باتهامه رسميا.