حماس تدعو إلى تصعيد الانتفاضة وتؤكد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد انتفاضة القدس وتطوير أدواتها وأشكالها للرد على التغول "الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة، لتبديد أوهام الاحتلال بأن القدس وقضيتها باتت لقمة سائغة للانقضاض عليها.

ووجهت الحركة في بيان لها التحية لأهالي القدس الصامدين، ودعتهم إلى الاستمرار في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم كما قدموا أروع الأمثلة في الصمود والرباط في القدس وأكنافها، وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وتقوم بواجبها تجاه أهلنا في القدس، وأن تقدم أشكال الدعم كافة اللازم لتعزيز صمودهم في وجه هذه المخططات الخطيرة التي تستهدف الهوية الإسلامية والعربية للقدس.

وقالت الحركة:" على الاحتلال أن يدرك أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل حالة التغول على الأرض والمقدسات، وأن لها ما تقوله في هذا المضمار.

ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل بشكل فوري وحازم من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها ردع الاحتلال ومنعه من التمادي في سياساته التهويدية في القدس والتي تشكل خطرا بالغا على طابعها العربي والإسلامي.

كما دعت على وجه الخصوص جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى التدخل الفوري والعاجل لمنع استمرار انتهاكات حكومة العدو التي تستهدف تهويد القدس وتغيير معالمها السكانية والعمرانية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد قرار ترامب بشأن القدس، تستمر حكومة الاحتلال بفرض التحولات العميقة في مدينة القدس التي تهدد بتغيير معالمها وتركيبتها السكانية وتشويه هويتها الفلسطينية والتي كانت سابقاً تنفذ من خلال النهب والمصادرة عبر جمعيات استيطانية، لكنها اليوم بعد قرار ترمب تشرف مباشرة على أكبر وأضخم عمليات تهويد في القدس أخطرها ما يسمى بمشروع بيت هاليڤا (بيت الجوهر) غرب ساحة البراق.