حزب الله يحيي ذكرى قادته الشهداء.. وكلمة مرتقبة للسيد نصر الله

يحيي حزب الله اليوم الجمعة الذكرى السنوية لقادته الشهداء: السيد عباس الموسوي، الشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية، باحتفال يقام في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وسيتحدث في الاحتفال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة يفترض أن يتناول فيها آخر التطورات محليا واقليميا، بالإضافة إلى التطرق إلى ذكرى القادة الشهداء وتصدي المقاومة للاحتلال "الإسرائيلي" ودور المقاومة.

يذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان قد اغتال الشيخ راغب حرب في 16 شباط/فبراير من العام 1984، والسيد عباس الموسوي في نفس اليوم من العام 1992، كما وجهت أصابع الاتهام لكيان الاحتلال باغتيال الحاج عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق في 12 شباط/فبراير من العام 2008.