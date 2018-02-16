تظاهرات مرتقبة في جمعة غضب جديدة تنديدا بقرار ترامب

من المقرر أن تخرج الجماهير الفلسطينية في مختلف الاراضي المحتلة لا سيما بالضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة المحاصر، بمسيرات جمعة غضب جديدة نصرة للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الفصائل الفلسطينية للتظاهر اليوم في جمعة غضب جديدة للتعبير عن الموقف الفلسطيني الرافض للقرار الاميركي والممارسات الاسرائيلية.

يشار إلى أن المسيرات الجماهيرية والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس تزداد كل يوم جمعة.

يذكر أن الفلسطينيين ومنذ صدور قرار ترامب الجائر بحق القدس في 6 كانون الاول/ديسمبر الماضي يخرجون كل يوم جمعة في أيام غضب تأكيداً على رفضهم المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس لأنها تمثل جوهر القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال الاسرائيلي.