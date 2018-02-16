الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في القدس ونابلس ورام الله

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مواطنين في مخيم الجلزون ونابلس والقدس المحتلة، وأحالتهم إلى جهات التحقيق.

ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال مقدسياً بزعم العثور على قطعة سلاح مدفونة في ساحة منزله. وادعت مصادر "إسرائيلية" أن قطعة السلاح عثر عليها في ساحة منزله، وتم اعتقال المواطن للتحقيق معه.

وحسب صورة السلاح التي نشرتها الصحافة الاسرائيلية، فان قطعة السلاح تبدو قديمة جداً حيث تآكلت بفعل الصدأ وعوامل البيئة.

في ذات السياق، اعتقل جيش الاحتلال خلال اقتحامه لمخيم الجلزون شمالي رام الله الشاب أحمد صالح صلاح وهو أحد متطوعي الدفاع المدني في المخيم.

كما اعتقل جيش الاحتلال في مدينة نابلس شاباً من منطقة رأس العين، عقب مواجهات اندلعت فجراً مع الاحتلال اقر اقتحامه بالاليات العسكرية للبلدة.