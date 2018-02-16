الاعلام العبري يكشف أن الصواريخ السورية مرت فوق تل أبيب وحيفا

كشفت وسائل اعلام "إسرائيلية" أن الصواريخ السورية المضادة للطائرات التي أطلقت يوم السبت الماضي من الاراضي السورية مرت فوق مدن حيفا وتل ابيب وسقطت في البحر المتوسط، دون ان يسمع دوي صافرات انذار.

وكشفت وسائل الاعلام عن ان حديثا يدور داخل قيادة القوات الجوية الحربية الاسرائيلية ان سقوط المقاتلة الاسرائيلية كان فشلا، حيث ان المقاتلة من طراز f16 حديثة متطورة ذكية اسقطها صاروخ سوري قديم "غبي" عفا عليه الزمن.

من جهته قال المحلل السياسي الإسرائيلي أليكس فيشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت "مساء السبت إسرائيل خسرت في الحرب على الوعي بسبب صاروخ سوري قديم وغبي نجح في إسقاط طائرة حربية متطورة".

وأضاف "خسارة طائرة ذكية بصاروخٍ قديم وأعمى.. إسرائيل وجدت نفسها تخسر في معركة الوعي ليس بسبب عدو (صاروخ) ذكي، بل بسبب حجر رُمي وحطّم حاسوباً فائقاً".

وكانت الدفاعات السورية تصدّت في 10 شباط/ فبراير الجاري لاعتداءين إسرائيليين نُفّذ الأول فجراً على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى والآخر في ريف دمشق، وأكدت مراسلة الميادين أنّ منظومة دفاعات جوية سورية في جنوب البلاد هي التي تصدّت للطائرة الإسرائيلية بأكثر من 10 صواريخ من طراز سام 5 تملكها سوريا منذ زمن طويل.

وأعلن الجيش السوري عن إسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى اخترقتا الأجواء السورية، بعد إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع في سوريا، كاشفاً أن المضادات الأرضية السورية أطلقت عدة صواريخ باتجاه المقاتلات الإسرائيلية، ووسائل إعلام إسرائيلية تعتبر أن الحادث "خطير جداً" و"غير عادي".

وتصدّت الأربعاء الدفاعات السورية لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق منطقة القنيطرة جنوب سوريا.