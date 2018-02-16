صور | الوسطى تنظم بطولة كرة قدم بعنوان "أوفياء للقدس"

نظمت اللجنة الرياضية العامة في محافظة الوسطى بطولة كرة قدم بعنوان "أوفياء للقدس"، وذلك يوم الاربعاء 14/2، على ملعب أنيس أبو شمالة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحضور قيادة وأعضاء اللجنة الرياضية في المحافظة وحشد من الجماهير، شارك في البطولة 8 فرق تمثل عدة مساجد من مناطق المحافظة الوسطى.

وتأهل إلى نهائي البطولة فريق مسجد أبو بكر الصديق من منطقة البريج على حساب مسجد منطقة المغراقة بنتيجة (2-1)، ولحقه إلى النهائي فريق مسجد سيد قطب من مخيم النصيرات، بعد فوزه على فريق مسجد شهداء القدس بركلات الترجيح (4-3).

وفي نهائي البطولة تمكن فرق مسجد سيد قطب من التتويج باللقب بعد فوزه على فريق مسجد أبو بكر بنتيجة (1-0).

أدار لقاءات البطولة تحكيميا الكابتن شادي ميط.

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة للبطولة الفريقين أصحاب المركز الأول والثاني في البطولة.

يشار إلى أن اللجنة الرياضية العامة في المحافظة تنظم البطولة الكروية على مرحلتين، علما أن المرحلة الأولى التي لعبت، جمعت بين مناطق النصيرات والبريج والمغراقة، بينما تجمع المرحلة الثانية بين مناطق المغازي ودير البلح والزوايدة، وستختم البطولة بتحديد البطل بلقاء سيجمع بين الفريقين الفائزين في المرحلتين.























































