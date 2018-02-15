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طريقة بسيطة تكشف محتوى الرسالة المحذوفة بواتساب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:36 - 15 فبراير 2018
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قبل عدة أشهر قدمت واتساب الميزة الأكثر طلبًا وهي إمكانية حذف الرسائل المرسلة خلال مدة معينة، وبالرغم من أنها ستشير بوضوح إلى أن هناك رسالة ما حذفت، إلا أن هذا الحذف يحمل بعض الثغرات الذي لا ينطبق عليه.

اكتشفت بعض المصادر في المحادثات الجماعية أنه عندما تحذف رسالة ما وتم اقتباسها للرد عليها، فإنها تحذف بشكلها التقليدي لكنها تظهر بشكل واضح في الاقتباس.

كما توضح الصورة أعلاه، تم حذف الرسالة الأصلية وظهرت العبارة التي تدل على أنها حذفت، لكن عندما تم اقتباس الرسالة للرد عليها ظهرت بكل وضوح.

لم توضح واتساب بعد سبب هذه الثغرة إن صح اعتبارها كذلك ولا إن كانت ستحلها قريباً حيث أنها تعطل عمل حذف الرسائل بالكامل.

 

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