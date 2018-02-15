الحمد الله والمنسق الإسرائيلي وميلادينوف يبحثون أوضاع غزة المتدهورة



كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب مساء يوم الخميس عن لقاء جمع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بولي مردخاي، والمبعوث الدولي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة رام الله يوم أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاجتماع شهد نقاشًا حول الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والحاجة لتسريع مشاريع تأهيل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن الحمد الله طلبه بإزالة العقبات الإسرائيلية المفروضة على تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

فيما طرح مردخاي من جانبه ما قال إنها "المسألة الحاجة لإيجاد حل لمسألة الجنود الإسرائيليين الذين تحتجز حركة حماس جثثهم في غزة وكذلك الإسرائيليين الآخرين المحتجزين بيد حماس".

وكانت "إسرائيل" قرَّرت قبل أيام السماح بتدخل دولي لإنقاذ قطاع غزة من الانهيار اقتصاديا وإنسانيا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن القرار اتخذ عقب جلسة مشاورات بحضور كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، وقائد الأركان غادي آيزنكوت، ومنسق شؤون المناطق بولي مردخاي، إضافة لرئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

وجرى خلال الاجتماع تقييم الأوضاع بالقطاع، وتقرر في النهاية فتح الباب أمام المساعدات الدولية والعربية والسماح لهم باتخاذ إجراءات لمساعدة القطاع من خلال استيفاء الشروط الأمنية، وذلك لمنع تدهور القطاع إلى انهيار اقتصادي وإنساني.

فيما نقل عن ليبرمان قوله خلال الأسبوع الأخير إن حكومته لن تعيق عمل أي جهة دولية تريد مساعدة القطاع، مشددًا على أن "إسرائيل" لن تنفق على القطاع من أموال دافعي الضرائب.

ويمر قطاع غزة بضائقة شديدة على الناحيتين الاقتصادية والإنسانية، بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض عليه لأكثر من 11 عاما، وفرض رئيس السلطة محمود عباس إجراءات عقابية أبروها خصم رواتب موظفي السلطة وإحالة معظمهم إلى التقاعد.