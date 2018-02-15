صحفية من غزة تناشد الرئاسة المصرية والفلسطينية لتمكينها من وداع زوجها

ناشدت الصحفية دنيا الامل إسماعيل عبر صحفتها على الفيسبوك، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئاسة الفلسطينية والسفير دياب اللوح وكل المسؤولين، بالعمل على فتح معبر رفح لتمكينها من العودة لقطاع غزة لإلقاء "نظرة الوداع الأخيرة" على زوجها الراحل "بسام الاقرع" الذي توفي مساء اليوم بشكل مفاجئ وسيوارى الثرى يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة مباشرة.

في السياق، ناشد اصدقاء وزملاء الحقوقي بسام الأقرع" ٥٤" عاماً الذي توفي مساء اليوم الخميس، على إثر نوبة قلبية حادة، الرئاسة الفلسطينية والسفير دياب اللوح للتدخل لدى الجهات الرسمية المصرية من أجل عودة زوجته الكاتبة دنيا الامل إسماعيل الموجودة في مصر منذ شهرين إلى غزة، لتوديع زوجها والمشاركة في جنازته واستقبال المعزيين.

وقال اصدقاء الفقيد في مناشدتهم، إن زوجة الراحل بسام سافرت إلى مصر، من أجل استكمال إجراءات التحاق ابنتها "واغاريت" في كلية الطب، وأنها كانت في طريقها للعودة إلى غزة ولكن تفاجأت بإغلاق المعبر وعادت مرة أخرى إلى القاهرة.

يذكر أن الراحل الباحث بسام الأقرع، تبوأ مناصب ومهام عديدة واخرها مدير وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وله بصمات في فضح ممارسات الاحتلال، وتعرض للاعتقال عدة مرات في السجون الإسرائيلية ويتصف بالدعابة والابتسامة.