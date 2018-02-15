"الباراسيتامول" خطر على الصحة

توصل علماء إلى أن تناول العقاقير، المصنوعة على أساس الباراسيتامول، يؤدي إلى حدوث خلل في وظيفة الإنجاب البشري، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في تطور الجنين، حسبما أفادت مجلة "إبيومديسين".

أجرى الباحثون دراسة، شارك فيها 455 متطوعا ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كما مواد أرشيفية تبحث فحص 1880 توأما أوروبيا و1235 شخصا من أصول أفريقية وأمريكية وإسبانية. ووجد العلماء أن جميع المرضى الذين تناولوا أدوية، مصنوعة على أساس الباراسيتامول، يعانون من نضوب الهرمونات الجنسية، ما يعادل عمر 35 عاما على المستوى الهرموني.

كما يؤدي تناول الباراسيتامول إلى إلحاق الضرر بالمشيمة والوظائف الجنسية، كما أن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل يزيد من خطر الإجهاض وقد يخل من تطور الجهاز العصبي لدى الجنين.

ومن الجدير بالذكر أن الباراسيتامول يستخدم على نطاق واسع. وله تأثير خافض للحرارة.