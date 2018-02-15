استطلاع: نصف "الإسرائيليين" يعتقدون بأن على نتنياهو الاستقالة

أظهر استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي" بأن 50% من الجمهور يعتقدون بأن على رئيس وزراء الاحتلال, بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد توصية الشرطة بإدانته بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة.

وقالت القناة العبرية العاشرة إن 50% من الإسرائيليين يعتقدون بأن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فيما قال 42% منهم أن ليس عليه الاستقالة ويمكنه البقاء في منصبه و8% قالوا إنه لا رأي محدد لهم.

وأشرف البروفيسور كاميل فوشيس على الاستطلاع الذي جرى من خلال شركة "مشروع عينة"(خاص).

وأشارت القناة إلى أن الاستطلاع شمل عينة من 726 شخصا هم 601 يهوديا و125 من غير اليهود وبلغت نسبة الخطأ 3.4%.

وكانت شرطة الاحتلال اوصت قبل ايام بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة ولكن ما يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده.

وأعلن نتنياهو أنه باق في منصبه ولن يستقيل وأن حكومته مستقرة ولا أحد يريد انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية الحكومة الحالية نهاية العام 2019.