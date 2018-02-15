الاحتلال يعتقل رئيس جمعية "شباب ضد الاستيطان" بالخليل

اعتقل جيش الاحتلال ، مساء اليوم الخميس، عيسى عمرو، رئيس جمعية "شباب ضد الاستيطان"، من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لمصادر محلية إن عددا من جنود الاحتلال اعتقلوا عمرو، أثناء تواجده في فعالية سلمية، بمناسبة قرب ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي طالبت بفتح "شارع الشهداء" في الخليل.

ويعد عمرو، من أبرز الناشطين الفلسطينيين في الخليل، ويقود جمعية "شباب ضد الاستيطان"، التي ترصد وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل، وتقوم بتنظيم فعاليات ومظاهرات مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في المدينة.

واعتقل عمرو، عشرات المرات على يد جيش الاحتلال، وكان يتم الإفراج عنه بعد عدة أيام بكفالات مالية.