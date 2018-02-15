مستوطنون يدمرون مشروعا زراعيا قرب مستوطنة "حومش" بنابلس

قام مستوطنون يتواجدون بشكل دائم في مستوطنة "حومش" المخلاة شمال نابلس، بتدمير مشروع زراعة حرش تعكف وزارة الزراعة على تنفيذه في منطقة "القبيبات" من اراضي قرية برقة القريبة من مكان المستوطنة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الارضي في القرية، فطين صلاح، بان المنطقة التي عاث فيها المستوطنون خرابا هي ضمن مساحة 40 دونما تعمل وزارة الزراعة على استصلاحها وتحويلها الى حرش منذ نحو اربعة شهور. واضاف بان المستوطنين اتلفوا خزاني مياه واقتلعوا عددا كبيرا من اشتال السرو والصنوبر التي تم زراعتها، كما اتلفوا الانابيب الزراعية وخرّبوا مقتنيات وادوات العمال الذين يعملون في المشروع.

كما اشار صلاح الى قيام المستوطنين المتواجدين فوق انقاض مستوطنة "حومش" بمهاجمة المزارعين بشكل دائم ومنع الاهالي من الاقتراب من المنطقة المحيطة بها والتي تمتد فوق نحو 5 ألاف دونم.

يشار الى ان جيش الاحتلال كان قد اخلا مستوطنة "حومش" عام 2005 ضمن خطة احادية الجانب بقرار من رئيس الحكومة آنذاك أرييل شارون، وشملت اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

وعاد عدد من المستوطنين فيما بعد الى مستوطنة "حومش" رغم صدور قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بإعادة الارض الى اصحابها، وهم يتواجدون فيها بصورة دائمة.