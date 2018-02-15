ميزة جديدة على "غوغل كروم" لمنع ظهور الإعلانات

أعلنت شركة غوغل إطلاق "مانع الإعلانات" على متصفحها غوغل كروم، الذي سيقوم بإلغاء الإعلانات الأكثر إزعاجًا على الإنترنت، ودفع أصحاب المواقع إلى التوقف عن استخدامها.

وقالت غوغل إن ميزتها الجديدة لن تمنع جميع الإعلانات من الظهور على "كروم"، مشيرة إلى أنها ستركز فقط على الإعلانات المزعجة والمسيئة التي تخالف سياستها.

وستظهر أداة منع الإعلانات في شريط عناوين غوغل كروم على سطح المكتب على غرار رمز حظر النوافذ المنبثقة. وستظهر رسالة صغيرة في الجزء السفلي من شاشة الهاتف الذكي تفيد بأن الإعلانات محظورة على أحد المواقع.

وستستهدف الميزة إعلانات الصفحة الكاملة، بما فيها الإعلانات المرئية والمسموعة، التي غالبا ما يتم تشغيلها تلقائيا بعد دخولك الصفحة، وهو ما يعتبره المستخدمون "أمرا مزعجا"، وفقا لما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".

كما ستعمل غوغل على حظر إعلانات الهاتف الذكي، وتصفية الإعلانات المنبثقة، والإعلانات التي يتم عرضها قبل تحميل المحتوى، وإعلانات الفيديو التلقائي مع الصوت، والإعلانات اللاصقة الكبيرة، وإعلانات الوميض، والشاشة الكاملة والتمرير فوق الإعلانات، والإعلانات الكثيفة.

يشار إلى أن غوغل تتيح لمالكي المواقع إمكانية التحكم في الإعلانات، من خلال حجم عرضها وطريقة وعرضها ومضمونها.