شباب بعثة الأقاليم يكتشفون جزيرة جديدة في أرخبيل

اكتشف شباب بعثة الأقاليم المشتركة، في إطار مشروع شركة "Risksat"، جزيرة جديدة ظهرت بعد ذوبان الجليد في منطقة "نوفايا زيمليا" (الأرض الجديدة) في المحيد المتجمد الشمالي.

وتفيد مؤسسة "روسكوسموس" بأن طالبين من مقاطعة موسكو هما أرتيوم ماكارينكو وفاليري ساينكو، اكتشفا الجزيرة الجديدة (أبعادها 410×780 مترا)، خلال دراستهما للصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية "كانابوس-V" و"Landsat-7/8" و"Sentinel-1/2". وقد أعلنا عن اكتشافهما، يوم 31 يناير الماضي. وتم تقديم طلب رسمي مع الوثائق اللازمة لتسجيل هذا الموقع الجغرافي الجديد إلى الجمعية الجغرافية الروسية.

وتؤكد بيانات الرصد أن هذه الجزيرة تكونت (ظهرت)، في ديسمبر 2017، نتيجة تراجع الجزء الأمامي لجبل Vilkitsky الجليدي، وانهيار الجسر الجليدي الذي يربطه بالجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب المدارس سبق وأن اكتشفوا، عام 2016، جزيرة جديدة في الخليج القريب من جليد فيز.

وتشير مؤسسة "روسكوسموس" إلى أن ظهور هذه الجزر يدل على تسارع ذوبان جليد نوفايا زيمليا، حيث تفيد حسابات 2001- 2915 بتضاعف المعدل السنوي لتقلص مساحة طبقة الجليد مقارنة بما كان خلال أعوام 1959-2001.