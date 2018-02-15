عمل بطولي من مدرب الرياضة لمنع مجزرة فلوريدا

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مدرب لكرة القدم في المدرسة، التي شهدت مجزرة راح ضحيتها 17 شخصا في فلوريدا، قد حال دون زيادة هذا العدد عندما قفز لتلقي الرصاص لحماية الطلاب.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، الخميس، أن المدرب، أرون فيس، في مدرسة مارغوري ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، قفز أمام الطلاب لحمايتهم من المسلح الذي اعتقل فيما بعد ويدعى نيكولاس كروز (19 عاما).

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بروارد أن مدرب الكرة توفي في إطلاق النار، بينما أشارت تقارير أخرى إلى إصابته فقط.

وأثار هذا العمل البطولي الامتنان من الطلاب واللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتخرج فيس من المدرسة في عام 1999، وفي عام 2002 انضم إلى فريق كرة القدم للمبتدئين كمدرب، وفقا لسيرته الذاتية على موقع المدرسة.