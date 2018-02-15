10 مليون دولار أمريكي صافي أرباح شركة سند للموارد الإنشائية للعام 2017

أعلنت شركة سند للموارد الإنشائية تحقيقها صافي أرباح بقيمة 10 مليون دولار أميركي، مع تنامي موجودات الشركة خلال العام 2017، حيث بلغت 147 مليون دولار أميركي، وتحقيقها نمواً في الإيرادات تصل إلى 181 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان للشركة حول بياناتها الختامية الأولية للسنة المالية 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مصطفى، إن الشركة "أثبتت خلال العام 2017 لمساهميها أولاً، ولكافة المتعاملين معها على حد سواء أنها جديرة بثقة الشعب الفلسطيني نتيجة لتمسكها بمبادئ الوطنية والمهنية، وأنها أهل لتوجيه وقيادة وتطوير القطاع الإنشائي في فلسطين".

وأشاد مصطفى بالنتائج المالية المحققة في نهاية العام 2017. وأكد أن هذه الإنجازات ما هي إلا ثمار جهود دؤوبة تعمل وفق استراتيجية واضحة، وخطوات عملية باتجاه التنمية المستدامة ورفع مستويات الجودة للمواد الإنشائية في السوق الفلسطينية، بما يضفي قيمة إضافية للقطاع وللمستثمرين خاصة، وللمجتمع المحلي ككل.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس، إن "العام 2017 كان حافلاً بالإنجازات، والتي شملت إدراج سهم سند وبدء تداوله في بورصة فلسطين، بالإضافة إلى توثيق العلاقات الاستراتيجية مع شركاء ذوي خبرة في القطاع الإنشائي كإتمام الصفقة مع مجموعة المناصير، والاستثمار في ثماني شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل ضمن القطاع كمصانع الباطون والبلوك والطوب والكسارات".

وحول سعي سند لاستدامة إنجازاتها ومواصلة تطوير أعمالها، عبّر قواس عن خطوة جديدة في سبيل تنويع المنتجات الرئيسية التي توفرها الشركة للسوق الفلسطينية، وتقديم رزمة متكاملة من المواد الإنشائية الرئيسية المرتبطة بمواد البناء ومن مصادر متعددة.