الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم العثور على بندقية في سيارتهما

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين على حاجز عسكري قرب مفترق "ألون" في الضفة الغربية المحتلة، بزعم العثور على بندقية من طراز "كارلو" في سيارتهما.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" المقرب من أمن الاحتلال "الإسرائيلي" أن جنود الاحتلال أوقفوا سيارة للتفتيش على حاجز عسكري قرب مفرق "ألون" في الضفة الغربية، وخلال تفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية "كارلو".

وأضاف الموقع نقلا عن قوات الاحتلال أن الفلسطينيين من سكان قرية دوما جنوب نابلس، اعتقلا ونقلا إلى التحقيق، وتم مصادرة البندقية.