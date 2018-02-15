رعب بين ركاب طائرة بعد سقوط بابها

عاش ركاب طائرة نيجيرية لحظات رعب، بعدما سقط باب الطائرة فجأة من السماء إلى الأرض، لحظة هبوطها في مطار أبوجا.

مقطع فيديو قام أحد الركاب بتصويره، لحظات الرعب والقلق التي عاشها الركاب، حيث تعالت صرخات البعض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الركاب هدأوا عندما هبطت الطائرة على الأرض، واطمأنوا أنهم في أمان، وقام البعض بالتقاط الصور والفيديوهات.

قال أحد الركاب "لم يكن باب الخروج محكم الغلق طوال الرحلة، وسقط لحظة لمست الطائرة الأرض".

وأشار راكب آخر إلى أن الباب لم يغلق جيدا قبيل إقلاع الطائرة من مدينة لاجوس.

واتهمت خطوط "دانا للطيران" الركاب بالعبث بالباب، مشيرة إلى أن الباب كان محكم الغلق.

وتساءل راكب يدعى إيجا داجوجو قائلا "ماذا لو سقط الباب في منتصف الرحلة ونحن على ارتفاع كبير"، مشيرا إلى أن "ربما حدث ذلك بسبب الهواء".

من جانبهم نفى الركاب أن يكون أحدهم عبث بالباب، فيما فتحت هيئة الطيران المدني النيجيرية تحقيقا في الحادث.